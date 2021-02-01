В Киеве открылся первый магазин IKEA: как он выглядит (фото)

Сегодня, 1 февраля, шведская компания IKEA открыла первый магазин в Украине. Самый большой в мире ритейлер мебели и товаров открылся в киевском ТРЦ Blockbuster Mall и занял площадь 5000 кв. м.

"Такой формат является частью новой стратегии компании, цель которой - стать ближе к людям в центре городов и сделать свои решения и услуги для дома еще доступнее", - пояснили в компании.

Подобные центры будут работать и в других городах Украины. На данном этапе это первый магазин шведской компании в регионе Юго-Восточной Европы (Украина, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения).

Примечательно, что во время торжественного открытия магазина не обошлось без ЛГБТ-пропаганды. Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг указал, что не просто открывает магазин в столице. Таким образом он пропагандирует ответственное потребление, гендерное равенство и устойчивое развитие.

Отметим, что в условиях кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, Еврокомиссия собирается упростить административные правила для граждан и для бизнеса