Дом для железнодорожников в Синельниково начал рушиться через два года после постройки (фото)

В городе Синельниково Днепропетровской области обвалилась обшивка недавно построенного дома.

Об этом написал местный житель Владимир Хасенко.

"Вот и прошло полгода, как УЗ в Синельниково сдала дома в эксплуатацию. Может кто-то ответит, что ожидать через год?", - написал он, опубликовав соответствующие фотографии.

В комментариях к записи он также подтвердил, что ЧП случилось по улице Чехова, 4.

На эту новость отреагировал блогер Александр Рудоманов.

"В Синельниково обвалилась обшивка дома, который железнодорожники строили для железнодорожников. Если понимаю правильно, этот дом строили в 2018 году", - написал он.

Также он поделился фото, сделанным с другой стороны дома.

Как сообщалось ранее, в Киеве подземный переход на Европейской площади благодаря усилиям неизвестных художников преобразился в коридор следственного изолятора.