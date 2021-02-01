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В Киеве неизвестные открыли стрельбу, а затем пытались скрыться от полиции (видео)

В Киеве неизвестные открыли стрельбу, а затем пытались скрыться от полиции (видео)
Обновлено 22:42 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Киеве полицейские ввели план "Сирена" по поиску и задержанию людей, которые открыли стрельбу из автоматического оружия, а затем скрылись в неизвестном направлении. 

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Фейсбук.

Злоумышленников на автомобиле Skoda полицейские задержали на улице Лобановского, 4 возле магазина Novus. Обошлось без пострадавших. 

В паблике dtp.kiev.ua в Фейсбук также показали кадры с моментом задержания преступника, устроившего стрельбу. 

Также на кадрах видно, что к месту задержания прибыли бойцы спецподразделений и взрывотехники. 

Представители полиции комментировать ситуацию не стали. 

Как сообщалось ранее, в Харькове пьяная пара попыталась скрыться от полиции. Однако во время погони, их автомобиль сбил пешехода, отчего тот погиб на месте.

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Киев, Стрельба, Нацполиция.
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