В Киеве неизвестные открыли стрельбу, а затем пытались скрыться от полиции (видео)

В Киеве полицейские ввели план "Сирена" по поиску и задержанию людей, которые открыли стрельбу из автоматического оружия, а затем скрылись в неизвестном направлении.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Фейсбук.

Злоумышленников на автомобиле Skoda полицейские задержали на улице Лобановского, 4 возле магазина Novus. Обошлось без пострадавших.

В паблике dtp.kiev.ua в Фейсбук также показали кадры с моментом задержания преступника, устроившего стрельбу.

Также на кадрах видно, что к месту задержания прибыли бойцы спецподразделений и взрывотехники.

Представители полиции комментировать ситуацию не стали.

Как сообщалось ранее, в Харькове пьяная пара попыталась скрыться от полиции. Однако во время погони, их автомобиль сбил пешехода, отчего тот погиб на месте.