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В ВСУ посчитали потери боевиков на Донбассе в 2021 году

В ВСУ посчитали потери боевиков на Донбассе в 2021 году
Обновлено 11:08 Сегодня Телеграф

Данные о потерях боевиков на Донбасе за январь озвучил  на своей странице в Twitter офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим.

По словам военного, с 1 января по 1 февраля сепаратисты потеряли 62 человека. Из них "двухсотые" (погибшие) 19 человек(4 боевых, 15 небоевых) и 43 бойца "трехсотые" (раненые - 3 боевых, 40 небоевых). Кроме того, армия боевиков лишилась 4 единицы техники. Это два беспилотника и два военных автомобиля.

Также, по данным пресс-центр штаба операции Объединенных сил, в понедельник 1 февраля  вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинская армия потерь в этот день не понесла.

Отметим, в течение 2020 года противник потерял почти 400 человек убитыми, более 600 ранеными и 60 единиц военной техники. Из них 430 погибших относятся к небоевым потерям. Наиболее частой причиной смерти и травм становились  неосторожное обращение с оружием, подрывы на собственных минных полях, употребление алкоголя и наркотических веществ и суициды.

Напомним, что в ОРЛО, во время празднований Рождества, один из боевиков т.н. "Народной милиции ЛНР" во время распития алкоголя застрелил своего "сослуживца" Вадима Кудрявцева.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Война, Потери, Донбас, ООС.
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