В ВСУ посчитали потери боевиков на Донбассе в 2021 году

Данные о потерях боевиков на Донбасе за январь озвучил на своей странице в Twitter офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим.

Втрати орків з 01.01.2021 року по 01.02.2021 року склали 62 особи:

безповоротні (200) - 19 (4 бойових, 15 не бойових)

санітарні (300) - 43 (3 бойових, 40 не бойових)

Втрати ОВТ: 4 од. (2 БПЛА, 2 АТ)#200_бригада pic.twitter.com/4qlOp1ebcz — Сергей Нещадим (@nevedimka123) February 2, 2021

По словам военного, с 1 января по 1 февраля сепаратисты потеряли 62 человека. Из них "двухсотые" (погибшие) 19 человек(4 боевых, 15 небоевых) и 43 бойца "трехсотые" (раненые - 3 боевых, 40 небоевых). Кроме того, армия боевиков лишилась 4 единицы техники. Это два беспилотника и два военных автомобиля.

Также, по данным пресс-центр штаба операции Объединенных сил, в понедельник 1 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинская армия потерь в этот день не понесла.

Отметим, в течение 2020 года противник потерял почти 400 человек убитыми, более 600 ранеными и 60 единиц военной техники. Из них 430 погибших относятся к небоевым потерям. Наиболее частой причиной смерти и травм становились неосторожное обращение с оружием, подрывы на собственных минных полях, употребление алкоголя и наркотических веществ и суициды.

Напомним, что в ОРЛО, во время празднований Рождества, один из боевиков т.н. "Народной милиции ЛНР" во время распития алкоголя застрелил своего "сослуживца" Вадима Кудрявцева.