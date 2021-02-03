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Украинский водоканал решил закупить презервативы: в сети озадачены тендером

Украинский водоканал решил закупить презервативы: в сети озадачены тендером
00:11 Сегодня Телеграф

Чем бы чиновники не тешились. В сети опубликовали скриншоты с тендера ”Коломыяводоканал” через систему ProZorro на закупку парфюмерии, средств гигиены и презервативов.

Информацию опубликовал на своей странице в Facebook местный журналист Евгений Галыч.

«Минутка смеха или чудаковатые закупки. Коломияводоканал закупили парфюмерию, средства гигиены и презервативы 1 тыс. штук на сумму 15 тыс. грн. Я понимаю, что они закупили мыло, но так, как они имеют коломиян тарифами на воду, то возможно и презервативы”, - отметил автор.

Позже, в комментариях, автор указал, что скорей всего это не опечатка.

”По-видимому таки презервативы, потому что фирма, которая поставила товар, специализируется на изготовлении рабочей одежды”, - сообщил Евгений Галыч.

Отметим, что в конце декабря 2020 года в Национальном антикоррупционном бюро Украины вспомнили самые яркие "перлы" чиновников-взяточников.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 195

Все по теме:

Госзакупки, Тендер, Презервативы, Коломыяводоканал.
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