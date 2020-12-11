Скачать
Суббота, 12.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
У Кернеса отказали почки
У Кернеса отказали почки
Итоги дня 11 декабря: непогода в Киеве, ухудшение состояния Кернеса и Труханова
Итоги дня 11 декабря: непогода в Киеве, ухудшение состояния Кернеса и Труханова
Путин внедрил своих агентов в белорусскую оппозицию, Лукашенко сдает суверенитет Кремлю, - генерал
Путин внедрил своих агентов в белорусскую оппозицию, Лукашенко сдает суверенитет Кремлю, - генерал
Гололед в Киеве: сеть позабавила шутка про летающую Верещук
Гололед в Киеве: сеть позабавила шутка про летающую Верещук

В НАБУ показали на видео "перлы" чиновников, погоревших на коррупции

В НАБУ показали на видео "перлы" чиновников, погоревших на коррупции
Обновлено 23:00 Пт, 11 Декабрь 2020 Телеграф Фото: ukrafoto.com

В Национальном антикоррупционном бюро Украины вспомнили самые яркие "перлы" чиновников, которые попались на получении неправомерной выгоды. 

Соответствующее видео было обнародовано в YouTube-канале ведомства.

"За 5 лет расследований НАБУ зафиксировало немало переговоров участников коррупционных преступлений. Эти записи позволяют сформировать четкое представление о том, как "решают вопросы" в некоторых властных кабинетах. Вашему вниманию - подборка ярких диалогов и фраз. Некоторые из них уже стали крылатыми", - говорится в подписи к видео. 

Как сообщалось ранее, в Днепре задержали парня с рекордным количеством наркотиков. Оказавшись в затруднительном положении, "закладчик" попытался "договориться" и предложил полицейским 100 тысяч гривен взятки за то, чтобы те "просто проехали мимо".  Впрочем, это ему не помогло.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коррупция, НАБУ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обледеневший Киев попал на сказочные фото
02 "Смотрели со слезами": нашумевшее видео со школьницей на гололеде оценили родные девочки
03 Американские разведчики совершили опасный маневр у оккупированного Россией Крыма
04 Сбил старика и вместо помощи стал снимать наклейки с такси: ДТП в Одессе разозлило сеть (видео)
05 Харьков вслед за Киевом превратился в каток (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обледеневший Киев попал на сказочные фото
Обледеневший Киев попал на сказочные фото
В НАБУ показали на видео &quot;перлы&quot; чиновников, погоревших на коррупции
В НАБУ показали на видео "перлы" чиновников, погоревших на коррупции
Американские разведчики совершили опасный маневр у оккупированного Россией Крыма
Американские разведчики совершили опасный маневр у оккупированного Россией Крыма
Обошла Кейт Миддлтон и Елизавету II: Меган Маркл названа самым популярным членом королевской семьи
Обошла Кейт Миддлтон и Елизавету II: Меган Маркл названа самым популярным членом королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь