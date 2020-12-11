В НАБУ показали на видео "перлы" чиновников, погоревших на коррупции

В Национальном антикоррупционном бюро Украины вспомнили самые яркие "перлы" чиновников, которые попались на получении неправомерной выгоды.

Соответствующее видео было обнародовано в YouTube-канале ведомства.

"За 5 лет расследований НАБУ зафиксировало немало переговоров участников коррупционных преступлений. Эти записи позволяют сформировать четкое представление о том, как "решают вопросы" в некоторых властных кабинетах. Вашему вниманию - подборка ярких диалогов и фраз. Некоторые из них уже стали крылатыми", - говорится в подписи к видео.

Как сообщалось ранее, в Днепре задержали парня с рекордным количеством наркотиков. Оказавшись в затруднительном положении, "закладчик" попытался "договориться" и предложил полицейским 100 тысяч гривен взятки за то, чтобы те "просто проехали мимо". Впрочем, это ему не помогло.