Детские рисунки "вдохновляют" украинских защитников на передовой: появились фото с фронта

Бойцы Украинского Добровольческого корпуса Правого сектора, находящиеся в зоне ООС, подняли тему детских рисунков для военных на Донбассе.

Андрей Чорнота (позывной "Полтава") разместил у себя на странице в Facebook призыв к флешмобу.

"Я развесил немножко на КПП детского творчества, которое нам передали школьники через волонтеров. Правда, вышло немножко неуклюже, ведь, кроме гвоздей, ничего не имел под рукой. Тем не менее, суровый интерьер нашей постовой каморки кое-как стал приветным и куда уютнее. Они действительно греют душу. Поэтому почему б не запустить небольшой челендж детских рисунков из фронта. Кто на передке, обвешайтесь рисунками и делайте подобные заметки. Слава Украине!", – пишет доброволец.

Таким образом, боец ДУК отреагировал на тему поколения Tik-Tok, где среди подростков набирает популярность публикация пророссийских видео.

Напомним, Во вторник, 2 февраля в районе города Торецк (Донецкая область) снайпер оккупантов тяжело ранил военнослужащего ВСУ. Воин умер в лечебном заведении.