Работал снайпер: украинские защитники понесли потерю на Донбассе

Во вторник, 2 февраля в районе города Торецк (Донецкая область) снайпер оккупантов тяжело ранил военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в Телеграм.

Отмечается, что несмотря на усилия медиков, боец умер в лечебном заведении.

"Украинская сторона в СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 1 февраля стало известно, что неподалеку от Донецка снайперы оккупантов ранили двух украинских военнослужащих. Одному из них пуля попала в голову, его состояние очень тяжелое.

31 января неподалеку от Новомихайловки вследствие обстрелов боевиков были ранены еще двое военных.

25 января снайпер тяжело ранил военнослужащего ВСУ на луганском направлении.

21 января еще один украинский воин погиб в зоне ответственности ОТГ "Восток".