Грозит пожизненное: появилось фото поджигателя "Эпицентра" на Николаевщине

37-летний мужчина, который поджег торговый центр "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области может получить пожизненное заключение.

Об этом сообщили "Вартові Еспресо" в Телеграм.

Как известно, после поджога в отделении лако-красочных изделий, его попытались задержать охранники магазина. Один из них получил удар топором в голову, а другой - в спину.

Против злоумышленника открыли дела по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение собственности) и ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство).

Тем временем, в полиции сообщили, что жизни пострадавших охранников ничего не угрожает, они находятся в больнице.

Также там отметили, что версия о том, что у нападавшего был сообщник пока не подтверждается, однако исключать ее не стали.

Как сообщалось ранее, во вторник, 2 февраля, в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре "Эпицентр".