Виновник пожара в "Эпицентре" отомстил владельцу за якобы продажу замороженных детских ушей (видео)

37-летний мужчина, который поджог ТЦ Эпицентр в Первомайске Николаевской области, заявил, что таким образом отомстил владельцу.

Полиция опубликовала видео допроса охранника и поджигателя супермаркета.

Охранник рассказал, что услышал, как сработала пожарная сигнализация, а громкоговоритель просил работников и покупателей покинуть здание.

"При выходе из кабинета я встретил работника супермаркета, который сказал, что его облили какой-то жидкостью и подожгли — он получил ожоги. Я пошел дальше и увидел, что горят ковровые изделия", — сказал мужчина.

Он отметил, что ему впоследствии указали на человека, который поджег магазин.

"А он шел с топором в руках и говорил: "Всех порубаю, кто подойдет". Мы с начальником и еще одним охранником начали его преследовать, пробовали остановить, но он пытался убежать и уже возле калитки рубанул начальника топором", — добавил охранник.

Поджигатель объяснил свой поступок, тем, что хотел отомстить владельцу ТЦ.

"Хозяин «Эпицентра» как поднялся 20 лет назад? Отрезал уши, носы женщинам и детям. Эти уши он морозил и отправлял мешками в Европу. Таким образом зарабатывал деньги. Таким образом поднялся 20 лет назад. За это я и отомстил ему, за эти преступления", - заявил мужчина.

Как сообщалось, 2 февраля, в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре "Эпицентр". Мужчина, который поджег ТЦ может получить пожизненное заключение.