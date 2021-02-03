Цена льготного проезда: украинцу грозит тюрьма за подделку удостоверения УБД

В Кривом Роге полицейские разоблачили местного жителя, который пользовался фальшивым удостоверением "Участник боевых действий". 46-летний раньше судимый мужчина подделал документ, чтобы использовать его для бесплатного проезда в городском транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

2 февраля правоохранители во время отработки территории на одной из улиц Металлургического района полицейские остановили подозрительного мужчину. Во время установления личности нарушителя они обнаружили удостоверение "Участник боевых действий", которое имело признаки подделки.

Полицейские установили, что его настоящие паспортные данные не совпадают с теми, что указаны в удостоверении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы сроком до двух лет.

Как сообщалось, 1 февраля в Житомире двое охранников магазина избили бездомного мужчину. Полиция опросила очевидцев и завела уголовное дело.