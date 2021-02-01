Били палкой лежачего: в Житомире охранники жестоко расправились с мужчиной в магазине (видео)

В Житомире двое охранников магазина избили бездомного мужчину. Видео было опубликовано telegram-каналом Perepichka News. На кадрах видно как двое здоровых мужчин тащат свою жертву к выходу. На крики и замечания окружающих они не реагировали. Два здоровяка били его ногами и палками, тащили к выходу.

"Двое здоровых мужчин бьют ногами. Он вообще испугался. Я просто поздно начала снимать. Они его начали тянуть. Он просил не бить и отдать пакет. Так жестоко обращались с человеком", – рассказала очевидец Дарина Блажиевская.

Как оказалось, пострадавший бездомный. Он зашел в магазин, чтобы хоть чуть-чуть согреться. На данный момент полиция опросила очевидцев и завела уголовное дело.

Напомним, в октябре 2020 года охранники супермаркета "Варус" обвинили покупателя в краже и избили его. В результате. у потерпевшего вывих руки, разбитая губа и бровь, а также отек века.

Также. в ноябре 2020, охрана Зеленского попала в скандал в Днепре, запретив журналистам вести фото- и видеосъемку с мероприятия по возложению цветов на Аллее памяти погибших героев Революции Достоинства и бойцов ООС, с участием Зеленского.