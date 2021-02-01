Скачать
Понедельник, 01.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Протесты в России ни к чему не приведут, история с Навальным выгодна … Путину, - Игар Тышкевич
Протесты в России ни к чему не приведут, история с Навальным выгодна … Путину, - Игар Тышкевич
Жесткий вопрос Байдену и обида на Трампа: главные тезисы из интервью Зеленского HBO
Жесткий вопрос Байдену и обида на Трампа: главные тезисы из интервью Зеленского HBO
Последствия протестов: в России за сутки - рекордное число задержанных
Последствия протестов: в России за сутки - рекордное число задержанных
"Я считаю, что это ошибка": Зеленский жалеет о потере Украиной ядерного оружия
"Я считаю, что это ошибка": Зеленский жалеет о потере Украиной ядерного оружия

Били палкой лежачего: в Житомире охранники жестоко расправились с мужчиной в магазине (видео)

Били палкой лежачего: в Житомире охранники жестоко расправились с мужчиной в магазине (видео)
Обновлено 13:49 Сегодня Телеграф

В Житомире двое охранников магазина избили бездомного мужчину. Видео было опубликовано telegram-каналом Perepichka News. На кадрах видно как двое здоровых мужчин тащат свою жертву к выходу. На крики и  замечания окружающих  они не реагировали.  Два здоровяка били его ногами и палками, тащили к выходу.

"Двое здоровых мужчин бьют ногами. Он вообще испугался. Я просто поздно начала снимать. Они его начали тянуть. Он просил не бить и отдать пакет. Так жестоко обращались с человеком", – рассказала очевидец  Дарина Блажиевская.

Как оказалось, пострадавший бездомный. Он зашел в магазин, чтобы хоть чуть-чуть согреться. На данный момент полиция опросила очевидцев и завела уголовное дело.

Напомним, в октябре 2020 года охранники супермаркета "Варус" обвинили покупателя в краже и избили его. В результате. у потерпевшего вывих руки, разбитая губа и бровь, а также отек века.

Также. в ноябре 2020, охрана Зеленского попала в скандал в Днепре, запретив журналистам вести фото- и видеосъемку с мероприятия по возложению цветов на Аллее памяти погибших героев Революции Достоинства и бойцов ООС, с участием Зеленского.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 160

Все по теме:

Киев, Драка, Охранники.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СБУ сорвала встречу акционеров "Мотор Сичи"
02 В Берлине чучело Путина достали из бункера Гитлера и "отправили в Гаагу" (фото)
03 На Кубе слетел с моста автобус с учителями: много погибших и пострадавших (фото)
04 Красивый штрафной удар Месси помог "Барселоне" обыграть "Атлетик" (видео)
05 Протесты в поддержку Навального: в России "нашли виновных"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину приедет президент Франции Макрон: названы примерные сроки визита
В Украину приедет президент Франции Макрон: названы примерные сроки визита
В День влюбленных ЗАГСы в Украине будут работать по особому графику: подробности
В День влюбленных ЗАГСы в Украине будут работать по особому графику: подробности
COVID-19 отступает? Впервые за четыре месяца в мире выявили меньше 400 тысяч заболевших за сутки
COVID-19 отступает? Впервые за четыре месяца в мире выявили меньше 400 тысяч заболевших за сутки
Необычный, но привлекательный аромат и вкус: судья &quot;Мастер Шеф&quot; Владимир Ярославский поделился рецептом лукового супа
Необычный, но привлекательный аромат и вкус: судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом лукового супа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь