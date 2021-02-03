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Зеленский затеял масштабную проверку подразделений ВСУ на Донбассе: что произошло

Зеленский затеял масштабную проверку подразделений ВСУ на Донбассе: что произошло
Обновлено 18:35 Сегодня Телеграф

Владимир Зеленский инициировал проверку готовности подразделений ВСУ в зоне военного конфликта на Донбассе, где недавно во время обстрела пуля снайпера пробила каску и ранила украинского защитника в голову.

О соответствующем распоряжении президента говорится на его официальном сайте.

"Основной целью инспекции является проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач по назначению, а также определение эффективности мер, принимаемых руководством Министерства обороны Украины и ВСУ, других органов военного управления по всестороннему обеспечению сил из средств, выполняющих задачи на востоке страны", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что главной причиной проверки является то, чтобы выявить те факторы, которые негативно могут влиять на готовность подразделений ВСУ дать отпор врагу и выполнять поставленные задачи.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что боевики на Донбассе перетаскивают тяжелую технику на новые позиции.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Донбасс, ВСУ, Проверки, Владимир Зеленский.
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