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Чистосердечное признание? Одесский депутат удивил заявлением на сессии горсовета

Чистосердечное признание? Одесский депутат удивил заявлением на сессии горсовета
Обновлено 20:13 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Депутат Одесского горсовета от фракции "Доверяй делам" Андрей Кисловский рассмешил своих коллег неожиданным заявлением, в котором рассказал, как правильно красть, предложив "включить серое вещество".

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Х*евая Одесса".

"Нашим коллегам, которые первый раз здесь сидят, в этом зале. Для того, чтобы что-то украсть, нужно что-то иметь. Я с конца начал. Поэтому давайте что-то поимеем сначала. Тем более, если нам за это еще дают деньги", - сказал он.

По этой причине "новоприбывшим" депутат предложил "включить серое вещество".

Как сообщал "Телеграф", мэр Одессы Геннадий Труханов жестко высказался в адрес тех, кому не нравится работа местных коммунальщиков по ликвидации последствий непогоды в городе, напомнив своими фразами бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 240

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Депутаты, Андрей Кисловский.
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