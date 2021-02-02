Труханов на совещании внезапно заговорил словами Азарова (видео)

Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко высказался в адрес тех, кому не нравится работа местных коммунальщиков по ликвидации последствий непогоды в городе, напомнив своими фразами бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

"Советовал бы взять лопату в руки и помогать, а не сидеть за компьютером и писать пасквили какие-то", - заявил в адрес недовольных одесситов градоначальник.

Напомним, "брать лопату и кормить свою семью" советовал в 2011 году тогдашний премьер-министр Николай Азаров, когда комментировал дефицит на продукты в Украине и резкий рост цен на них.

"Почему подзабытые традиционные украинские ценности? Не надо скулить. Надо брать лопату и кормить свою семью", - говорил тогда на ломаном украинском Азаров.

Как сообщал "Телеграф", ранее на трассе "Одесса-Киев" из-за погоды разбились сразу три авто и автобус.