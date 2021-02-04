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Совсем еще молодая: появилось фото врача, трагически погибшей в больнице в Запорожье

Совсем еще молодая: появилось фото врача, трагически погибшей в больнице в Запорожье
09:28 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

В ночь с 3 на 4 февраля в Запорожской областной инфекционной больнице произошел пожар, в результате которого погибли четверо человек, среди которых молодая женщина врач.

Об этом сообщили в Актуальном.

Согласно предоставленной информации, на первом этаже нового корпуса возник пожар.

В то же время спасатели обнаружили тела 4 человек, из которых - 1 медицинский работник. Об этом мы писали ранее.

Позже стало известно, что погибшим медиком оказалась врач-интерн - Глыва Ольга Сергеевна. Девушка находилась на ночном дежурстве, когда произошел масштабный пожар.

Молодая женщина 1994 года рождения, родом из города Кропивницкий (ранее Кировоград).

Фото погибшей:

запорожье пожар в больнице

Стоит напомнить, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов уже вылетел на место инцидента.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Пожар, Запорожье.
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