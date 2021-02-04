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У ветерана АТО в Киеве пропал сын: перед этим парню угрожали (фото)

У ветерана АТО в Киеве пропал сын: перед этим парню угрожали (фото)
12:32 Сегодня Телеграф Фото: facebook

У ветерана АТО Николая Ярошенко в Киеве пропал сын Валерий. В последний раз парень общался с отцом 18 января и с тех пор перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что 21 января Валерий обращался в полицию. Перед этим парню на мобильный приходили угрозы.

Об этом в Фейсбуке сообщил журналист "Фактов" Михаил Сергушев.

Парень не выходил в онлайн со своих страниц в соцсетях, телефон у него отключен.

Валерий предположительно пропал в Голосеевском районе (снимал квартиру в районе станции метро Демеевская).

"Может быть, кто-то что-то знает, может быть кто-то видел парня - сообщите мне, или отцу. Номер телефона Николая в объявлении есть", - написал Сергушев на своей странице в соцсети. 

Парень был одет в черные джинсы, черную куртку и такого же цвета вязаную шапку. Также с ним был черный рюкзак.

По информации Сергушева, 21 января кто-то по паспорту пропавшего пересекал границу с Польшей. Именно в этот же день сам Валера в полиции писал заявление о том, что ему угрожают.

Стоит напомнить, что ранее в четверг, 28 января, на Донбассе в зоне военного конфликта стало известно о пропаже военного.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Исчезновения, пропажи.
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