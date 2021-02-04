В Виннице пьяный рецидивист при ребенке угрожал взорвать гранаты в жилом доме (видео)

В ночь на 4 февраля в Виннице пьяный рецидивист угрожал подорвать гранаты в жилом многоэтажном доме.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Происшествие произошло на улице Замостянской в квартире была его жена и 6-летний ребенок.

После того, как в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва, в действие была введена специальная операция "Гром", на место происшествия выехали все службы оперативного реагирования полиции. Из дома эвакуировали жителей.

Полицейские два часа вели переговоры с террористом через закрытые двери и когда его жена, которая также была нетрезвой, открыла дверь, то злоумышленника сразу же положили лицом в пол. При этом взрывоопасных предметов в квартире не обнаружили.

Позже удалось установить, что 44-летний задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, разбой, незаконное завладение автотранспортом и 13 лет отбывал наказание в местах лишения свободы.

В результате инцидента никто не пострадал, а злоумышленник снова отправится в места лишения свободы. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Напомним, 2 февраля в Киеве неадекватный мужчина устроил стрельбу по прохожим со своего балкона.