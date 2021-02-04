Нервный мужчина с балкона устроил стрельбу по прохожим в Киеве (фото)

В Киеве патрульные задержали мужчину, который стрелял по людям с балкона.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

О стрельбе, которая произошла 2 февраля правоохранителям сообщила напугана прохожая. Патрульные прибыли на место и нашли квартиру, откуда раздавались выстрелы.

"Дверь открыл мужчина, на вопрос инспекторов ответил, что его родственник владеет травматическим оружием. Гражданин позволил патрульным зайти в помещение и пообщаться с ним. Тот, в свою очередь, не отрицал, что стрелял с балкона несколько раз по незнакомца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свое поведение стрелок объяснил тем, что под его окнами "постоянно ходят подозрительные лица".

По требованию патрульных гражданин дал осмотреть предмет, из которого стрелял, и патроны к нему. После чего стрелка задержали.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.

Какая правовая квалификация дана действиям мужчины, устроившему стрельбу по прохожим, пока не сообщается.

Как сообщалось, 1 февраля на в столице на проспекте Степана Бандеры неизвестные лица открыли стрельбу из автоматического оружия, после чего пытались скрыться на автомобиле Skoda.

А в января в Тернополе злоумышленник обстрелял из ружья детей, которые катались на санках.