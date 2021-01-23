В Тернополе обстреляли еще одного катавшегося на санках ребенка (видео)

21 января в Тернополе злоумышленник обстрелял из ружья детей, которые катались на санках. В результате 11-летний мальчик получил множественные ранения дробью.

Однако, как сообщает ТСН, во время стрельбы пострадал еще один ребенок.

Как сообщил начальник отдела коммуникации полиции Тернопольской области Сергей Крета, мальчик поначалу не признавался, что ранен, однако затем его все же прооперировали и достали дробинку из лица.

В ходе оперативно-следственных работ, сотрудники полиции нашли оружие у одного из местных жителей.

"Мы нашли ружье, которое как раз стреляет соответствующими гладкоствольными охотничьими дробными патронами. Так называемый пыж, где идет заряд дробными шариками. Когда стреляют таким патроном, эти дробинки разлетаются на очень большое расстояние, их там много, в патроне может быть более 100", - сказал Крета.

Сам мужчина заверяет, что ружьем не пользовался уже давно и свою причастность к обстрелу детей не признает.

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