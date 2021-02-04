Снег сошел, асфальт - вместе с ним: на трассе Харьков-Киев образовались огромные ямы (фото)

В Харьковской области в районе поселка Коротыч после того, как растаял снег на трассе образовались огромные ямы.

Соответствующие фото опубликовал харьковский паблик в своем Telegram-канале.

Огромные дыры в асфальте заметили на трассе Харьков-Киев. При этом водители жалуются на то, что они повредили свои автомобили из-за такой дороги.

"Огромные ямы на дорогах! За 15 минут минус 4 колеса.

У всех проезжающих машин погнуты диски. Каждый водитель попал на ремонт от 1200 грн (20% среднестатической заплаты)", - говорится в сообщении.

В Укравтодоре Харьковской области уже отреагировали на ситуацию и заявили, что виной всему погодные условия: "Нынешняя зима отмечается особыми осадками (дождями при минусовой температуре) с резкими перепадами температур от плюсовой до минусовой и избыточной влажностью. Такие погодные условия крайне разрушительные для асфальтобетонного покрытия".

Известно, что капитальный ремонт этой дороги не проводился более 10 лет и межремонтный срок исчерпан на 100%.

В службе пообещали, что в 2021 году сделают масштабный ремонт объездной дороги, сейчас же рабочие проведут аварийный ямочный ремонт литым и холодным асфальтобетоном.

Напомним, в Одессе по Дальницкому шоссе произошла масштабная авария, в результате чего пострадал мужчина.