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Четверг, 04.02.2021
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На Донбассе может появиться свой Нью-Йорк: стали известны детали

На Донбассе может появиться свой Нью-Йорк: стали известны детали
Обновлено 16:40 Сегодня Телеграф

В Донецкой области хотят переименовать поселок городского типа Новгородское в Нью-Йорк.

С такой рекомендацией выступил Комитет Верховной Рады по вопросам регионального развития и градостроительства в среду, 3 февраля.

Соответствующая инициатива не возникла случайно. Оказывается, Нью-Йорк - это историческое название поселка, которая использовалась до 1951 года. Затем советская власть решила переименовать его в Новгородское, потому как название "звучало не слишком по-русски".

Историческая справка

Поселение Нью-Йорк основано меннонитами, приглашенными в Россию Екатериной II. В советское время (ранее 1931 г.) были депортированы в Амурскую область, где организовали одноименное поселение.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве переименовали четыре улицы.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Нью-Йорк, Донбасс.
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