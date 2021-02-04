На Донбассе может появиться свой Нью-Йорк: стали известны детали

В Донецкой области хотят переименовать поселок городского типа Новгородское в Нью-Йорк.

С такой рекомендацией выступил Комитет Верховной Рады по вопросам регионального развития и градостроительства в среду, 3 февраля.

Соответствующая инициатива не возникла случайно. Оказывается, Нью-Йорк - это историческое название поселка, которая использовалась до 1951 года. Затем советская власть решила переименовать его в Новгородское, потому как название "звучало не слишком по-русски".

Историческая справка

Поселение Нью-Йорк основано меннонитами, приглашенными в Россию Екатериной II. В советское время (ранее 1931 г.) были депортированы в Амурскую область, где организовали одноименное поселение.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве переименовали четыре улицы.