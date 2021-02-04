Вреда на миллион ради 400 гривен: "черные" лесорубы посменно пилили дерево под Волновахой (фото)

Под Волновахой группа "черных лесорубов" напилила деревьев на миллион гривен ущерба, при том, что каждый из них за смену зарабатывал не больше 300-400 гривен.

Об этом инциденте рассказали в пресс-службе полиции Донецкой области.

Лидером группы был 33-летний житель Волновахи. Человек привлекал к незаконной порубки местных жителей. Наемники работали по 300-400 гривен за "смену".

"Злоумышленник разработал схему, по которой действовали его «рабочие». Все придерживались режима секретности: уничтожали лес ночью, а днем возвращались за порубка деревьев. Сбывали древесину частному предприятию в Мариуполе", - поделились в полиции.

Преступников задержали в среду, 3 февраля. По подсчетам правоохранителей ущерб, нанесенный злоумышленниками, составляет около миллиона гривен.

Как сообщал "Телеграф", это не первое задержание черных лесорубов на Донбассе. Так, в сентябре 2019 года полиция Донбасса задержала группу из пяти лесорубов, которые занимались незаконной вырубкой деревьев. Тогда общий ущерб составил около двух миллионов гривен.