Скачать
Четверг, 04.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Сиделка из Украины месяцами не выходила из дома из-за угрозы потерять работу: как в Италии переживают карантин
Сиделка из Украины месяцами не выходила из дома из-за угрозы потерять работу: как в Италии переживают карантин
Названы вопросы, которые в первую очередь могут быть вынесены на всеукраинский референдум
Названы вопросы, которые в первую очередь могут быть вынесены на всеукраинский референдум
В Украине могут создать финансовый спецсуд: какие функции на него возложат
В Украине могут создать финансовый спецсуд: какие функции на него возложат
"Собирался поехать во Францию": новые детали странного исчезновения парня в Киеве
"Собирался поехать во Францию": новые детали странного исчезновения парня в Киеве

Вреда на миллион ради 400 гривен: "черные" лесорубы посменно пилили дерево под Волновахой (фото)

Вреда на миллион ради 400 гривен: "черные" лесорубы посменно пилили дерево под Волновахой (фото)
Обновлено 18:47 Сегодня Телеграф

Под Волновахой группа "черных лесорубов" напилила деревьев на миллион гривен ущерба, при том, что каждый из них за смену зарабатывал не больше 300-400 гривен.

Об этом инциденте рассказали в пресс-службе полиции Донецкой области.

Лидером группы был 33-летний житель Волновахи. Человек привлекал к незаконной порубки местных жителей. Наемники работали по 300-400 гривен за "смену".

"Злоумышленник разработал схему, по которой действовали его «рабочие». Все придерживались режима секретности: уничтожали лес ночью, а днем возвращались за порубка деревьев. Сбывали древесину частному предприятию в Мариуполе", - поделились в полиции.

Преступников задержали в среду, 3 февраля. По подсчетам правоохранителей ущерб, нанесенный злоумышленниками, составляет около миллиона гривен.

Как сообщал "Телеграф", это не первое задержание черных лесорубов на Донбассе. Так, в сентябре 2019 года полиция Донбасса задержала группу из пяти лесорубов, которые занимались незаконной вырубкой деревьев. Тогда общий ущерб составил около двух миллионов гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 277

Все по теме:

Донбасс, Волноваха, Черные лесорубы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине закроют не только "112 Украина", NewsOne и ZIK: что об этом сказал Данилов
02 Больной коронавирусом украинец покончил с собой прямо на глазах у врачей: детали трагедии
03 Стало известно о судьбе бойца ВСУ, загадочно исчезнувшего на Донбассе (фото)
04 Совсем еще молодая: появилось фото врача, трагически погибшей в больнице в Запорожье
05 Зеленский затеял масштабную проверку подразделений ВСУ на Донбассе: что произошло
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У сайтов каналов Медведчука забрали домены, но они нашли способ обойти санкции
У сайтов каналов Медведчука забрали домены, но они нашли способ обойти санкции
Под зданием канала &quot;НАШ&quot; устроили стычку: видео инцидента попало в сеть
Под зданием канала "НАШ" устроили стычку: видео инцидента попало в сеть
Отделение &quot;ковидных&quot; больных – первое место работы погибшей на пожаре в запорожской инфекционке Ольги Гливы
Отделение "ковидных" больных – первое место работы погибшей на пожаре в запорожской инфекционке Ольги Гливы
В сети появилось эксклюзивное видео, где Потап делает предложение Каменских
В сети появилось эксклюзивное видео, где Потап делает предложение Каменских
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь