В нескольких городах оккупированного Крыма - Армянске, Красноперекопске, Севастополе и Симферополе наблюдается превышение уровня загрязняющих веществ в воздухе.

Такие данные зафиксировали метеостанции, расположенные на территории оккупированного Крыма.

В частности, в Армянске загрязнение атмосферного воздуха города наблюдалось по двум показателям: оксиду углерода, диоксиду азота.

В Красноперекопске загрязнение атмосферного воздуха наблюдалось по трем показателям: оксиду углерода, диоксиду азота, хлористому водороду.

В Симферополе и Севастополе наблюдается превышение в воздухе взвешенных веществ.

Отметим, пункты измерения загрязненности есть в шести городах Крыма, и вот в большинстве (в четырех) наблюдается повышение уровня загрязнения в течение всего января.

Как сообщал "Телеграф", Президент Владимир Зеленский заявил, что если бы он был президентом в 2014 году, то аннексии Крыма Россией удалось избежать.