Скачать
Понедельник, 01.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Протесты в России ни к чему не приведут, история с Навальным выгодна … Путину, - Игар Тышкевич
Протесты в России ни к чему не приведут, история с Навальным выгодна … Путину, - Игар Тышкевич
Заварушки в России: в чем плюсы и минусы акций против Путина для Украины
Заварушки в России: в чем плюсы и минусы акций против Путина для Украины
Посадить в машину времени: Зеленского поставили на место за заявление о Крыме
Посадить в машину времени: Зеленского поставили на место за заявление о Крыме
"Я считаю, что это ошибка": Зеленский жалеет о потере Украиной ядерного оружия
"Я считаю, что это ошибка": Зеленский жалеет о потере Украиной ядерного оружия

Посадить в машину времени: Зеленского поставили на место за заявление о Крыме

Посадить в машину времени: Зеленского поставили на место за заявление о Крыме
14:23 Сегодня Телеграф

Президент Владимир Зеленский, который рассмешил украинцев своей реакцией на вопрос об обиде на Дональда Трампа во время интервью Axios, заявил, что если бы он был президентом в 2014 году, то аннексии Крыма Россией удалось избежать.

Об этом он сказал в том же интервью, вышедшем на платформе HBO в YouTube.

"И простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой должен быть, я так считаю", - заявил он.

В сети начали бурно обсуждать это заявление Зеленского, предложив отправить его машиной времени в 2014 год и проверить слова президента на практике.

"Это та ситуация, когда мне реально хочется посадить Зеленского в машину времени и вернуть его в 2014 год, дать ему возможность выиграть майские президентские выборы и посмотреть, как бы он с той "армией" не пустил бы "зеленых человечков" и заблокировал бы Путину возможность оккупировать часть Донбасса", - написал в Facebook журналист Юрий Смирнов.

Смирнов Зеленский интервью

Журналиста поддержали и пользователи.

"О чем вообще говорить, если прямо в Конституции Крым определили как "автономную республику". "Бомба была заложена очень давно", "Фантазер, ты меня называла", "Что-то совсем поплыл", - написали в сети.

Смирнов про интервью Зеленского

Как сообщал "Телеграф", ранее в ходе этого же интервью Зеленский поставил Байдену вопрос ребром о статусе Украины в НАТО.

Также во время этого интервью Владимир Зеленский  назвал "предательством" отказ от ядерного оружия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 769

Все по теме:

Крым, Интервью, Владимир Зеленский, Аннексия Крыма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СБУ сорвала встречу акционеров "Мотор Сичи"
02 В Берлине чучело Путина достали из бункера Гитлера и "отправили в Гаагу" (фото)
03 На Кубе слетел с моста автобус с учителями: много погибших и пострадавших (фото)
04 Красивый штрафной удар Месси помог "Барселоне" обыграть "Атлетик" (видео)
05 Протесты в поддержку Навального: в России "нашли виновных"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину приедет президент Франции Макрон: названы примерные сроки визита
В Украину приедет президент Франции Макрон: названы примерные сроки визита
Самый активный вулкан Европы &quot;Этна&quot; извергается с новой силой (видео)
Самый активный вулкан Европы "Этна" извергается с новой силой (видео)
Ляшко объяснил, кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19
Ляшко объяснил, кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19
Шизофрения повышает риск смерти от COVID-19
Шизофрения повышает риск смерти от COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь