Посадить в машину времени: Зеленского поставили на место за заявление о Крыме

Президент Владимир Зеленский, который рассмешил украинцев своей реакцией на вопрос об обиде на Дональда Трампа во время интервью Axios, заявил, что если бы он был президентом в 2014 году, то аннексии Крыма Россией удалось избежать.

Об этом он сказал в том же интервью, вышедшем на платформе HBO в YouTube.

"И простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой должен быть, я так считаю", - заявил он.

В сети начали бурно обсуждать это заявление Зеленского, предложив отправить его машиной времени в 2014 год и проверить слова президента на практике.

"Это та ситуация, когда мне реально хочется посадить Зеленского в машину времени и вернуть его в 2014 год, дать ему возможность выиграть майские президентские выборы и посмотреть, как бы он с той "армией" не пустил бы "зеленых человечков" и заблокировал бы Путину возможность оккупировать часть Донбасса", - написал в Facebook журналист Юрий Смирнов.

Журналиста поддержали и пользователи.

"О чем вообще говорить, если прямо в Конституции Крым определили как "автономную республику". "Бомба была заложена очень давно", "Фантазер, ты меня называла", "Что-то совсем поплыл", - написали в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в ходе этого же интервью Зеленский поставил Байдену вопрос ребром о статусе Украины в НАТО.

Также во время этого интервью Владимир Зеленский назвал "предательством" отказ от ядерного оружия.