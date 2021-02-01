Жесткий вопрос Байдену и обида на Трампа: главные тезисы из интервью Зеленского HBO

Владимир Зеленский, который ранее рассмешил украинцев своей реакцией на вопрос во время интервью Axios Джонатану Свону на канале HBO в YouTube об обиде на экс-президента США Дональда Трампа, во время него обратился с закономерным вопросом и к действующему американскому гаранту Джо Байдену.

Его Зеленский озвучил в том же интервью.

"Мы благодарны за все. Но если мы, украинцы, и Украина хочет быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО ... Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?" – задал свой вопрос президент Украины.

Напомним, что также во время интервью Зеленский признался, что зол на бывшего президента США Дональда Трампа, но совсем "немного".

"Неприятность одна была. До этого момента я об этом не говорил. Когда опубликовали наш разговор ... Я считаю, что это очень неправильно. И опубликовала это не Украина. Я бы никогда этого не допустил. Неважно, о чем мы говорили, но этот разговор - первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами. И ни в коем случае никто из нас не имел права опубликовывать такие вещи", - объяснил Зеленский, почему обижен на Трампа.

Как сообщал "Телеграф", в Украине уже не единожды высказывали мнение о благоприятной политике Байдена, которую, по ожиданиям украинской власти, он должен будет проводить по отношению к Украине. Так, глава Офиса президента Андрей Ермак после просмотра инаугурации Байдена, ранее выразил надежду на то, что отношения Украины и США "выйдут на новый уровень" и припомнил Байдену его слова во время выступления в Верховной Раде в 2015 году.

"Выступая в Верховной Раде в 2015 году, Джо Байден пообещал всегда говорить об Украине. И свое слово он сдержал неоднократно", - напомнил Ермак.