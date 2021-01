Сеть озадачил новый кабинет Зеленского (фото)

Владимир Зеленский наблюдал за инаугурацией Джо Байдена в компании главы Офиса президента Андрея Ермака и исполняющей обязанности посла США в Украине Кристиной Квин.

Об этом президент в своем Twitter, отметив, что посиделки происходили «в новом офисе на улице Банковой».

"Наблюдая за инаугурацией нового президента США в новом офисе на улице Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена во всем известном Киеве. Уверен, наши отношения будут улучшаться", - написал он, пригласив нового гаранта США в Украину.

В свою очередь, Ермак выразил надежду на то, что отношения Украины и США "выйдут на новый уровень" и припомнил Байдену его слова во время выступления в Верховной Раде в 2015 году.

"Выступая в Верховной Раде в 2015 году, Джо Байден пообещал всегда говорить об Украине. И свое слово он сдержал неоднократно, - напомнил Ермак.

Delivering a speech in the Parliament of Ukraine in 2015, Joseph Biden promised to always speak about Ukraine. And he kept his word repeatedly.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 20, 2021