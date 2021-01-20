Сеть озадачил новый кабинет Зеленского (фото)

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21:18 Сегодня Телеграф

Владимир Зеленский наблюдал за инаугурацией Джо Байдена в компании главы Офиса президента Андрея Ермака и исполняющей обязанности посла США в Украине Кристиной Квин.

Об этом президент в своем Twitter, отметив, что посиделки происходили «в новом офисе на улице Банковой».

"Наблюдая за инаугурацией нового президента США в новом офисе на улице Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена во всем известном Киеве. Уверен, наши отношения будут улучшаться", - написал он, пригласив нового гаранта США в Украину.

В свою очередь, Ермак выразил надежду на то, что отношения Украины и США "выйдут на новый уровень" и припомнил Байдену его слова во время выступления в Верховной Раде в 2015 году.

"Выступая в Верховной Раде в 2015 году, Джо Байден пообещал всегда говорить об Украине. И свое слово он сдержал неоднократно, - напомнил Ермак.

 

В сети тут же заинтересовались "новым офисом на Банковой".

"Забавно, что у Зе и Е твиты начинаются одинаковыми словами. Причем из твита Зеленского традиционно н*фига не понятно: что у него за новый офис, что это за женщина на фото", - отметила в Facebook журналист Татьяна Высоцкая.

Высоцкая о новом офисе Зеленского

Как сообщал "Телеграф", ранее политик Геннадий Москаль уверен, что если президента Владимира Зеленского не пригласят на инаугурацию Джо Байдена, то "ему надо будет срочно паковать вещи - и идти хотя бы билетером в "95 квартал".

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Джо Байден, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, инаугурация Джо Байдена.
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