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"Я считаю, что это ошибка": Зеленский жалеет о потере Украиной ядерного оружия
"Я считаю, что это ошибка": Зеленский жалеет о потере Украиной ядерного оружия

"Я считаю, что это ошибка": Зеленский жалеет о потере Украиной ядерного оружия

"Я считаю, что это ошибка": Зеленский жалеет о потере Украиной ядерного оружия
12:44 Сегодня Телеграф фото: сайт президента

Президент Владимир Зеленский, который рассмешил украинцев своей реакцией на вопрос об обиде на Дональда Трампа во время интервью Axios, считает ошибкой и предательством отказ Украины от ядерного оружия.

Об этом он заявил в том же интервью, вышедшем на платформе HBO в YouTube.

"Вообще я считаю, что это предательство по отношению к Украине. Я считаю, что это большая ошибка. Ведь любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "помножены на ноль2. И что бы мы дальше не подписывали, о чем бы страны не договаривались, всегда будет риск, что кто-то скажет, что это какая-то бумажка и необязательно его выполнять", - объяснил президент свою позицию.

По его словам, несмотря на то, что "ядерное оружие - это очень плохо", в XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья: кто сильнее, у кого больше оружия – тот пишет Конституцию твоей страны.

"Это оскорбительная ситуация. В Украине было несколько таких ситуаций. Но если бы в Украине сейчас было ядерное оружие, если бы мы тогда не сделали такую большую ошибку, а я считаю, что это ошибка на сегодня, то не было бы вторжение, и мы должны свои территории. Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром. Вот и все", - уточнил Зеленский.

При этом по мнению Зеленского, на данный момент возвращать Украине ядерный статус неправильно.

"Я считаю, что сегодня это неправильно делать. Все-таки мы должны не превращаться из людей в зверей", - резюмировал он.

Как сообщал "Телеграф", ранее в ходе этого же интервью Зеленский поставил Байдену вопрос ребром о статусе Украины в НАТО.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Ядерное оружие, Владимир Зеленский.
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