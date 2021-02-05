Чудом пострадали только машины: в Харькове совершили покушение на активистов (фото и видео)

В ночь на 5 февраля, в Харькове в окно дома организатора протестов против карьера в Ольховке, бросили гранату РГД, но она отскочила и взорвалась на улице. По предварительной информации, неизвестные проникли на территорию дома, где проживают активисты и сожгли два автомобиля, сообщает Telegram-канал "Труха Харьков"

В окно дома бросили гранату РГД, но она отскочила и взорвалась на улице. В доме были трое людей: муж, жена, ребёнок 11 лет. Гранату кидали ему в окно, Осколки полетели и на машины, которые стояли за воротами поделился подробностями Telegram-канал " ВЕХА Харьков"

Отметим, неспокойная ситуация в Ольховке сложилась уже давно. В январе местные жители перекрывали дорогу. Таким образом они выступали против работы песчаного карьера. По их словам машины, перевозящие песок разрушают, а в домах местных жителей в стенах появились трещины. Также, вследствие активных работ на карьере в колодцах ушла вода. Идут разговоры о начале разработки второго карьера.

Напомним, 18 августа 2017 года в Днепре в окно квартиры, в которой проживает молодая семья, неизвестные бросили гранату.