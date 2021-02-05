Киев на два дня освободят от фур. Причина - в погодных условиях

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Обновлено 21:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В понедельник и вторник, 8-9 февраля, в Киеве введут ограничение на въезд крупногабаритного транспорта. 

Об этом пишет пресс-служба КГГА

В сообщении указано, что такое решение принято из-за предупреждения синоптиков о выпадении значительного количества снега. 

"По прогнозу синоптиков, 8 февраля в Киеве ожидается значительный снегопад, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заметы (прирост снега 15-20 см), на дорогах гололедица. Также ожидается значительное снижение температуры: ночью 13-16 ° мороза, днем 7-10 ° мороза. В связи с этим, на период осложнения погодных условий, будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев", - говорится в сообщении. 

По убеждению властей Киева, такое решение позволит минимизировать риски возникновения заторов и обеспечить движение снегоуборочной техники. 

О точном времени введения ограничений проинформируют позже. 

Помимо того, в КГГА попросили киевлян не пользоваться личным транспортом во время снегопада, а также не парковать автомобили на обочине и в не предназначенных для этого местах. 

"Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - говорится в сообщении. 

Как сообщалось ранее, синоптик Наталья Диденко дала прогноз на выходные

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Киев, Погода, КГГА.
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