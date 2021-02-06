Водитель Honda разбил четыре авто и сам погиб: эксклюзивные фото с места аварии в Киеве

В ночь на 6 февраля на Броварском проспекте в Киеве произошло масштабное ДТП: столкнулись сразу четыре автомобиля. В результате инцидента погиб человек.

Об этом сообщил собственный корреспондент "Телеграфа".

Согласно предварительной версии, все происходило так: водитель Хонды двигался по проспекту от моста метро. Зацепил легковушку и помчался дальше. Примерно посередине между станциями Дарница и Черниговская Хонда на полном ходу ударяется в грузовой автомобиль Фиат. Она улетает далеко вперед, а Хонда теряет управление и оказывается на встречной полосе где и случилось еще одно столкновение. На этот раз с микроавтобусом Рено.

В результате столкновения Хонды и Рено пассажирка микроавтобуса разбила головой лобовое стекло, и ее доставили в больницу.

В то время как водитель Хонда умер от полученных травм.

Фото "Телеграфа" с места событий:

Стоит напомнить, что ранее, 5 февраля в Киеве на улице Академика Заболотного произошло масштабное ДТП, во время которого столкнулись три автомобиля и перекрыли движение в обоих направлениях.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"