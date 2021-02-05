Машины ехали со скоростью 1 км/ч: эксклюзивные фото аварии, заблокировавшей целую улицу в Киеве

В Киеве на улице Академика Заболотного произошло масштабное ДТП. Дорожный инцидент произошел в ночь на 5 февраля возле АЗС, столкнулись три автомобиля и перекрыли движение в обоих направлениях.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Столкнулись две иномарки и ВАЗ. Все три машины повреждены. Образовалась огромная пробка, автомобили двигались со скоростью 1 км/ч. Очевидцы сообщают о пострадавших. Причины и обстоятельства аварии выясняются. На месте происшествия работают правоохранители и медики.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 1 февраля, в Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшим: Ford выехал со встречной полосы, пролетел сквозь бульвар и въехал в дерево, зацепив при этом грузовик.

А 31 января в Обуховском районе на автодороге "Киев-Обухов" произошло ДТП: между собой столкнулись два Renault, в результате чего один из водителей был доставлен в больницу, а второй, гражданин Турции, погиб в машине скорой помощи.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"