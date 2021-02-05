Скачать
Пятница, 05.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Было темно и шел дождь: в Энергодаре авто сбило троих солдат Нацгвардии (фото, видео)
Было темно и шел дождь: в Энергодаре авто сбило троих солдат Нацгвардии (фото, видео)
Жанна Бадоева: Когда весь мир сел на карантин, мы снимали новые выпуски "Другой жизни"
Жанна Бадоева: Когда весь мир сел на карантин, мы снимали новые выпуски "Другой жизни"
"Война идет": Аваков констатировал серьезное обострение на Донбассе
"Война идет": Аваков констатировал серьезное обострение на Донбассе
Больше смертей и больше тестов: статистика по коронавирусу в Украине на 5 февраля
Больше смертей и больше тестов: статистика по коронавирусу в Украине на 5 февраля

Машины ехали со скоростью 1 км/ч: эксклюзивные фото аварии, заблокировавшей целую улицу в Киеве

Машины ехали со скоростью 1 км/ч: эксклюзивные фото аварии, заблокировавшей целую улицу в Киеве
Обновлено 08:05 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

В Киеве на улице Академика Заболотного произошло масштабное ДТП. Дорожный инцидент произошел в ночь на 5 февраля возле АЗС, столкнулись три автомобиля и перекрыли движение в обоих направлениях.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Столкнулись две иномарки и ВАЗ. Все три машины повреждены. Образовалась огромная пробка, автомобили двигались со скоростью 1 км/ч. Очевидцы сообщают о пострадавших.  Причины и обстоятельства аварии выясняются. На месте происшествия работают правоохранители и медики.

ДТП на Заболотного Киев 5.02.2021

ДТП на Заболотного Киев 5.02.2021

ДТП на Заболотного Киев 5.02.2021

ДТП на Заболотного Киев 5.02.2021

ДТП на Заболотного Киев 5.02.2021

ДТП на Заболотного Киев 5.02.2021

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 1 февраля, в Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшим: Ford выехал со встречной полосы, пролетел сквозь бульвар и въехал в дерево, зацепив при этом грузовик.

А 31 января в Обуховском районе на автодороге "Киев-Обухов" произошло ДТП: между собой столкнулись два Renault, в результате чего один из водителей был доставлен в больницу, а второй, гражданин Турции, погиб в машине скорой помощи.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 258

Все по теме:

Киев, ДТП, Авария.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось видео момента, как самоубийца упал на коляску с младенцем в Воронеже
02 В России самоубийца упал прямо на коляску: спасти ребенка не удалось (фото)
03 У каналов Медведчука выросли охваты в сети после санкций (статистика)
04 В Украине оспаривают указ Зеленского о санкциях против каналов Медведчука: в сети возникли вопросы
05 В Харькове пьяный водитель устроил масштабное ДТП: "скорая" откачивает людей (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У сайтов каналов Медведчука забрали домены, но они нашли способ обойти санкции
У сайтов каналов Медведчука забрали домены, но они нашли способ обойти санкции
У каналов Медведчука выросли охваты в сети после санкций (статистика)
У каналов Медведчука выросли охваты в сети после санкций (статистика)
Отделение &quot;ковидных&quot; больных – первое место работы погибшей на пожаре в запорожской инфекционке Ольги Гливы
Отделение "ковидных" больных – первое место работы погибшей на пожаре в запорожской инфекционке Ольги Гливы
Какой праздник 5 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 5 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь