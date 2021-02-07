"Оказалась в своей стихии": в сети появилось курьезное видео ловли обезьяны в одном из ТРЦ Харькова

В Харькове в один из магазинов в ТРЦ Sun Mall наведался неожиданный гость.

Курьезными кадрами поделился Телеграм-канал ВЕХА.

"По Sun Mall бегает обезьяна. Не знаем, сколько ловили, но пушистенький хитрец в своей стихии", - сказано в подписи к видео.

На кадрах заметно, как один из сотрудников магазина, пытается поймать животное, которое ловко уходит от погони по вешалкам и стеллажам с одеждой.

Смогли ли поймать обезьяну и каким образом ее ловили не сообщается.

В комментариях к записи пользователи сети предположили, что животное сбежало из контактного зоопарка в этом же ТРЦ на Одесской улице.

Как сообщалось ранее, в Менском зоопарке Черниговской области произошла трагедия, там тигр напал на работника и нанес ему раны, несовместимые с жизнью.