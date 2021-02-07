Тигр загрыз мужчину на Черниговщине: новые детали и возможные причины трагедии

В день, когда тигр загрыз работника зоопарка на Черниговщине, тот зашел в вольер с нарушением техники безопасности.

Об этом рассказала директор Менского зоопарка Зинаида Максименко.

"Геннадий (Жуковецкий, погибший, - Авт.) по непонятным для нас причинам зашел в вольер сам. Его напарник в это время кормил мелких животных. И якобы даже попросил: "Подожди, сейчас пойдем вместе кормить больших. Может, пока поруби мясо?" – рассказала она, отметив, что в тот день он почему-то пошел кормить тигров один.

По словам директора, он даже не перекрыл шибер, а сразу открыл замки и шагнул в вольер.

"И на него напал Шерхан… Ни у кого в голове не укладывается! Не могло с ним это случиться, он человек, который всегда все делал по правилам, и учил этому подчиненных - у него в отделе шесть человек. Возможно, он переоценил свои возможности и решил, что тигр привязан к нему и не причинит зла", - предполагает Максименко.

По словам директора, Шерхан живет в зоопарке в паре с тигрицей Галиной уже больше пяти лет. Агрессии за ним не замечали, очень спокойное животное. Но все равно – это опасный хищник. Что с ним теперь будет дальше – решается.

Причиной трагедии могла стать банальная привычка.

"Если проще объяснить: человек, садящийся каждый день из года в год за руль автомобиля, уже не считает его опасным. А человек, который только начинает водить, очень внимателен даже к мельчайшим мелочам, - комментирует собственник столичного зоопарка "XII месяцев" Михаил Пинчук. - Это, конечно, очень простой пример, потому что автомобиль - неодушевленный предмет, сам не поедет и не начнет самовольно поворачивать с моста в реку. А здесь мы говорим о сложном живом существе, у которого есть свой характер, привычки и дурное настроение".

Вторая причина ЧП может заключаться в так называемом антропоморфизмом - наделении животных человеческими качествами.

"Но тигр никогда не станет вам другом, он всегда будет хищником. Гепарда можно вырастить так, что он станет вести себя, как собака. Хотя и у собак бывает агрессия, да что там говорить – дурные дни бывают даже у котов! - продолжает Пинчук. - А тигр – это опаснейшее животное, которое невозможно подчинить себе, подружиться. "Маугли" - это красивая сказка, но всего лишь сказка".

Как сообщал "Телеграф", в прошлом году в зоопарке Цюриха амурская тигрица растерзала сотрудницу зоопарка на глазах у шокированных посетителей, среди которых был ребенок.