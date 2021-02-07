Повылетали окна: в торговом центре в Черновцах прогремел взрыв (фото)

В воскресенье, 7 февраля, в Черновцах произошел мощный взрыв в торговом центре "Майдан, в результате чего взрывной волной вынесло стекла.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

"В результате взрыва никто не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины этого ЧП", - говорится в сообщении.

Помимо этого, следователи полиции решают вопрос о внесении сведений о правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований.

Как пишет издание "Молодой буковинец", взрыв произошел в ТЦ "Майдан" по ул. Героев Майдана, 71 на третьем этаже в складском помещении, в результате чего оказались разбиты окна и повреждены помещения.

Как сообщал "Телеграф", в субботу, 30 января, произошел взрыв во многоэтажке на улице Матросова в городе Каменское (Днепропетровская область).