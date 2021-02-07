В Днепре трамвай внезапно сошел с рельсов и снес женщину-пешехода (фото)

В воскресенье, 7 февраля, в Днепре трамвай, который следовал по маршруту №1, сошел с рельсов и травмировал женщину, стоявшую на остановке.

Об этом пишет "Днепр оперативный".

Происшествие произошло на площади Старомостовой напротив Макдональдса.

Очевидцы сообщили, что второй вагон трамвая сошел с рельсов и боком протаранил остановочный комплекс. Из-за этого пострадала женщина-пешеход - ей сломало ногу.

Свидетели аварии вызвали медиков, которые забрали пенсионерку в больницу.

Причины произошедшего будет устанавливать специальная комиссия при КП "Днепровский электротранспорт". В горсовете пообещали возместить все расходы на лечение пострадавшей.

Как сообщалось ранее, в Днепре припарковавшийся под запрещающим знаком водитель прищемил руку патрульному полицейскому и протащил его за автомобилем.