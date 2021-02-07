В Кракове решили бороться с гололедом в парках кофейной гущей: идею "подсмотрели" у Львова (фото, видео)

В польском городе Краков вдохновились примером Львова по использованию кофейной гущи для борьбы с гололедом на парковых дорожках.

1 февраля в парке "700-летие Львова" КП "Зеленый Львов" использовал кофейную гущу против гололеда, об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.

Провести такой эксперимент предложила советник львовского мэра Ирина Оршак. Она утверждает, что такой способ используют в Великобритании.

Кофейная гуща обладает абразивными свойствами, но при этом не наносит повреждений почве и является питательным средством для растений.

Мэрию Львова поддержали уже две из сетей городских кофеен. Они передали гущу бесплатно.

Вдохновленное примером Львова, подразделение по вопросам озеленения Кракова тоже решилось провести у себя такой эксперимент в одном из городских парков

"Мы просим все кофейни в Кракове, если они хотят принять участие в этом эксперименте, связаться с нами", - сказано в сообщении подразделения в Фейсбук.

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