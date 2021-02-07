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Забрал телефон и начал стирать фото и видео: журналист рассказал о встрече с водителем-хамом в киевской маршрутке

Забрал телефон и начал стирать фото и видео: журналист рассказал о встрече с водителем-хамом в киевской маршрутке
Обновлено 19:55 Сегодня Телеграф Фото: Информатор

Украинский ведущий и журналист Руслан Свирин поделился опытом поездок в киевской маршрутке №535. 

Об этом он написал у себя в Фейсбук. 

"Хотел сесть через заднюю дверь, там выходили люди, водитель закрыл прямо перед моим носом. Вошел через переднюю и спросил, почему? Мат, сел на переднее сиденье - трехэтажный мат, начал снимать угрозы на мобильный телефон - вырвал телефон из рук, пока не удалил видео и все фото, кроме одного, младшей дочери, не отдал", - написал Свирин. 

Он также написал, что также слышал мат в свою сторону от некоторых пассажиров, но ни один из них не стал на его сторону. 

"Так нам предоставляют услуги, уважаемые киевляне и гости города", - посетовал он. 

Вместе с тем, Свирин отметил, что не жалеет, что у него нет автомобиля и он не ездит на такси, но подчеркнул, что, заплатив деньги за проезд, должен знать, что никто не будет трепать ему нервы. 

"Немало еще несдержанных водителей у нас, в маршрутках, то есть в общественном транспорте. Я, Руслан Свирин, город Киев, 2021-й год, 7 февраля. Давно знал, что маршрутки - зло (но вынужден пользоваться), сегодня в этом убедился", - написал он. 

Как сообщалось ранее, журналист стал свидетелем безразличия со стороны людей, когда вор попытался украсть телефон у одной из пассажирок киевской маршрутки.

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Киев, Маршрутки, Хамство, Руслан Свирин.
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