В Украине ограничили движение по части дорог из-за непогоды: список трасс

Из-за снегопадов, а также ухудшения ситуации на дорогах государственного значения Львовщины ряд дорог были вынуждены перекрыть для движения грузового автомобильного транспорта.
Об этом сообщили на официальном Телеграм-канале Министерства внутренних дел Украины.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые могут привести к осложнениям в движении, для безопасности дорожного движения и обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники, Служба автомобильных дорог в Львовской области вводит ограничения движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения Львовщины", - говорилось в сообщении.
Список дорог, на которых были введены ограничения:
Стоит напомнить, что ранее в польском городе Краков вдохновились примером Львова по использованию кофейной гущи для борьбы с гололедом на парковых дорожках.