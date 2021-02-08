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В Украине ограничили движение по части дорог из-за непогоды: список трасс

В Украине ограничили движение по части дорог из-за непогоды: список трасс
08:04 Сегодня Телеграф Фото: telegram - mvs_ukraine

Из-за снегопадов, а также ухудшения ситуации на дорогах государственного значения Львовщины ряд дорог были вынуждены перекрыть для движения грузового автомобильного транспорта.

Об этом сообщили на официальном Телеграм-канале Министерства внутренних дел Украины.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые могут привести к осложнениям в движении, для безопасности дорожного движения и обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники, Служба автомобильных дорог в Львовской области вводит ограничения движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения Львовщины", - говорилось в сообщении.

Список дорог, на которых были введены ограничения:

  • М-06 Киев - Чоп км 432 + 877 - км 622 + 256 м;
  • М-10 Львов - Краковец;
  • М-11 Львов - Шегини;
  • М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская;
  • Западный обход города Львова;
  • Подъезд к городу Львова;
  • Н-09 Мукачево - Львов.

Стоит напомнить, что ранее в польском городе Краков вдохновились примером Львова по использованию кофейной гущи для борьбы с гололедом на парковых дорожках. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Львов, Дороги, Снег.
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