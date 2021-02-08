Коллекторы шантажировали должников с помощью порно: в полиции раскрыли подробности (видео)

Сотрудники киберполиции разоблачили деятельность группы преступников, которые занимались коллекторской деятельностью. Помимо "традиционных" методов воздействия на должников, они также с помощью фотомонтажа изготавливали материалы порнографического содержания.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

Отмечается, что к деятельности преступной организации было задействовано более 30 человек. Ними были созданы две финансовые компании, которые выдавали деньги в кредит.

В штате также были и коллекторы, которые с помощью графических редакторов создавали порнографический контент с участием должников или их родственников, а затем угрожали распространить это в сети.

Предварительно установлено, что таких угроз было более 360 тысяч.

Полиция провела более 50 обысков в Киевской, Харьковской, Винницкой и Сумской областях.

Открыты дела по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, продажа и распространение порнографических предметов). Теперь злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2020 года коллекторскую фирму, шантажирующую должников подобными методами, разоблачили в Чернигове.