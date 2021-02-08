Подрыв бойцов ВСУ возле Марьинки: врач рассказал о тяжелом состоянии выжившего военного

Идет седьмой год, как в клиники Украины поступают раненые бойцы с фронта. Медики Днепропетровской областной клинической больнице им. И.И.Мечникова рассказали о состоянии раненого бойца доставлено недавно с передовой.

"Военного зовут Илья, ему 25 лет, родом из Никополя. Получил ранения 6 февраля около 17.00, обстоятельства и место ранения не уточняются. Эвакуирован бортом с мобильного госпиталя" – рассказал генеральный директор больницы Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

По словам врача, у военнослужащего диагностировали сотрясение головного мозга, перелом стенок гайморовых пазух, костей лицевой части черепа, ожоги лица и шеи второй Б степени (8% поверхности тела), ожоги верхних дыхательных путей, множественные осколочные ранения головы, шеи, лица, грудной и брюшной стенки, конечностей, закрытая травма грудной клетки, ушиб легких.

"Сейчас мужчину уже прооперировали и удалили осколки из глаз. Состояние остается тяжелым, он находится на аппарате ИВЛ, на медикаментозной седации", - отметил Рыженко.

Напомним, 6 февраля, в районе населенного пункта Новомихайловка во время выдвижения на взводный опорный пункт трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве. После взрыва, погибли старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Третий военнослужащий был доставлен в больницу.