Скачать
Понедельник, 08.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Имитация мира закончилась: почему на Донбассе возобновились бои и что будет дальше
Имитация мира закончилась: почему на Донбассе возобновились бои и что будет дальше
Главу ОАСК Вовка не смогли принудительно доставить в суд: что теперь будет
Главу ОАСК Вовка не смогли принудительно доставить в суд: что теперь будет
В Кремле назвали Украину частью "русского мира" и недовольны тем, что Киев это отрицает
В Кремле назвали Украину частью "русского мира" и недовольны тем, что Киев это отрицает
Назревает громкий скандал: аккаунт МИД РФ в Крыму получил статус "официального" в Twitter
Назревает громкий скандал: аккаунт МИД РФ в Крыму получил статус "официального" в Twitter

Подрыв бойцов ВСУ возле Марьинки: врач рассказал о тяжелом состоянии выжившего военного

Подрыв бойцов ВСУ возле Марьинки: врач рассказал о тяжелом состоянии выжившего военного
16:58 Сегодня Телеграф

Идет седьмой год, как в клиники Украины поступают раненые бойцы с фронта. Медики Днепропетровской областной клинической больнице им. И.И.Мечникова рассказали о состоянии раненого бойца доставлено недавно с передовой.

"Военного зовут Илья, ему 25 лет, родом из Никополя. Получил ранения 6 февраля около 17.00, обстоятельства и место ранения не уточняются. Эвакуирован бортом с мобильного госпиталя" – рассказал генеральный директор больницы Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

По словам врача, у военнослужащего диагностировали сотрясение головного мозга, перелом стенок гайморовых пазух, костей лицевой части черепа, ожоги лица и шеи второй Б степени (8% поверхности тела), ожоги верхних дыхательных путей, множественные осколочные ранения головы, шеи, лица, грудной и брюшной стенки, конечностей, закрытая травма грудной клетки, ушиб легких.

"Сейчас мужчину уже прооперировали и удалили осколки из глаз. Состояние остается тяжелым, он находится на аппарате ИВЛ, на медикаментозной седации", - отметил Рыженко.

Напомним, 6 февраля, в районе населенного пункта Новомихайловка во время выдвижения на взводный опорный пункт трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве. После взрыва, погибли старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Третий военнослужащий был доставлен в больницу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 306

Все по теме:

Донбасс, Раненые, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Внучка президента неудачно выступила на "Голосе країни" (видео)
02 Украинцев избавят от необходимости делать штамп о прописке в паспорте
03 От удара машину отбросило на 60 метров: пьяный подросток устроил смертельное ДТП в Броварах (фото, видео)
04 Не пандемией единой: Билл Гейтс сделал еще два жутких предсказания для человечества на ближайшее будущее
05 Ты была права: Тина Кароль поставила точку в истории с Олей Поляковой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мороз, дождь и гололед: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине 9 февраля
Мороз, дождь и гололед: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине 9 февраля
Зеленский зависит от олигархов: появилось объяснение
Зеленский зависит от олигархов: появилось объяснение
В Латвии запретили телеканал Россия-РТР за ненависть к Украине
В Латвии запретили телеканал Россия-РТР за ненависть к Украине
Вакцинация от коронавируса начнется через неделю: в Минздраве озвучили сроки
Вакцинация от коронавируса начнется через неделю: в Минздраве озвучили сроки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь