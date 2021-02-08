"Моют и моют": журналист указал на коррупцию при реконструкции футбольного стадиона в Кривом Роге

Главный редактор издания Tribuna.com Украина Олег Щербаков указал на масштабную коррупционную схему в планах по восстановлению стадиона "Металлург" в Кривом Роге.

Об этом он написал в Facebook.

"Тут вообще не церемонятся. Моют и моют. Безостановочно", - написал он.

Он напомнил, что на реконструкцию фасада здания в 2019 году выделили 70 миллионов гривен, однако позже было принято решение реконструировать весь стадион.

На эти цели было выделено почти 733 миллиона гривен, а вот здание, на которое выделили деньги до этого, было уничтожено.

Щербаков указывает также на то, что у подрядчика работ, компании "Стройінвест", за спиной "десятки криминальных дел", о чем свидетельствуют данные Youcontrol.

Помимо того, он указал, что одним из координаторов реконструкции является актер "95 квартала" Артем Гагарин.

Летом 2020-го с подачи президента Украины Владимира Зеленского в Кривом Роге возродили местный "Кривбасс", а вскоре встал вопрос восстановления и бывшего дома клуба - аварийной арены "Металлург". Рупором обеих идей стал давний кварталовской партнер Зеленского и ныне народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков.