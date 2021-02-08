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Водитель решила, что одного удара мало: в полиции рассказали о необычном ДТП в Киеве (видео)

Водитель решила, что одного удара мало: в полиции рассказали о необычном ДТП в Киеве (видео)
Обновлено 22:42 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Киеве на перекрестке улиц Евгения Коновальца и Новогоспитальной произошло необычное ДТП. 

Кадрами происшествия делится Телеграм-канал патрульной полиции Киева. 

Как видно на видео, женщина-водитель автомобиля Toyota не выдержала безопасную дистанцию и въехала в другую "Тойоту", которая двигалась впереди нее. 

Однако после непродолжительного разговора с пострадавшим водителем, женщина села в свой автомобиль и еще раз протаранила стоящий впереди автомобиль. 

В ходе второго ДТП были повреждены еще два автомобиля. 

Женщина свои действия объяснила тем, что сильно разнервничалась и растерялась. 

Как сообщалось ранее, в Броварах пьяный подросток на "Хонде" на высокой скорости влетел в "Шевроле", который совершал разворот. Из-за удара "Шевроле" отбросило на 60 метров, а его водитель скончался от полученных травм.

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Киев, ДТП, Нацполиция.
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