Пытали, как в лихие 90-е: в Киеве судьи подыграли банде ради денег

Судьи в Святошинском районном суде Киева постановили отдать изъятые во время обысков вещи членам ОПГ, которые совершали налеты на дома предпринимателей Киевской области. Причем бандитам решили отдать даже вещи потерпевших, которых они пытали.

Об этом сообщили в материале OBOZREVATEL.

Пытали, как в лихие 90-е

30 ноября в селе Лубянка Бородянского района произошло разбойное нападение на семью предпринимателей. Пятеро вооруженных преступников ворвались в дом, связали супругов и их 18-летнюю дочь, а затем начали избивать и требовать деньги. Когда домой вернулся 20-летний сын предпринимателей, то начали измываться и над ним.

Парня затянули в дом, начали резать ножом пальцы. Требование оставалось неизменным: драгоценности и 500 тысяч долларов. Однако у семьи таких денег просто не было. Разве что три тысячи долларов, за которые хотели купить бус для своей предпринимательской деятельности и около 10 тысяч гривен.

"Затем стали пытать главу семьи. Жгли утюгом бедра, живот и другие части тела", – рассказали в полиции Киевской области. Семью предпринимателей в Бородянском районе члены банды вдобавок облили водкой – угрожали сжечь, если те предпримут попытки освободиться. Залили и глаза.

Бандиты перевернули дом вверх дном и забрали, что смогли: деньги, различные документы, ювелирные украшения. Затем сели в два авто предпринимателей, проехали примерно пять километров до лесополосы, а там, судя по всему, пересели в свой транспорт и скрылись.

Кто входил в банду

Сотрудники полиции Киевской области разыскали всех участников налета, а 17 декабря провели спецоперацию и задержали их. По словам правоохранителей, главарь банды ранее был судим. Часть членов группировки – "спортики", которые участвовали в разных "акциях", рейдерстве.

Все члены банды придерживались конспирации и серьезно готовились к налетам, выбирали жертв. Во время нападений надевали маски-балаклавы, перчатки и специальную одежду.

С собой "на дело" обычно брали утюг и газовую горелку, чтобы сломить сопротивление жертв и максимально быстро получить результат, а именно – деньги и драгоценности. Также у бандитов было холодное и огнестрельное оружие, запас боеприпасов и даже взрывные устройства.

Отправили за решетку

Когда правоохранители задержали всех членов банды, то изъяли транспорт, на котором они передвигались, а также нашли много вещей потерпевших. Пятерым членам ОПГ объявили о подозрении по статьям "Разбой", "Бандитизм" и "Незаконное завладение транспортным средством".

Так, Шевченковский районный суд Киева рассмотрел все представленные доказательства и принял решение о том, чтобы содержать подозреваемых под стражей сроком в 60 дней – без права внесения залога.

Неожиданный поворот

Но тут неожиданно произошел, как говорят правоохранители, "какой-то правовой казус, который породил Святошинский суд". Двое судей, Скорик и Оздоба, вынесли решения вернуть все вещи, которые были изъяты у бандитов – причем, даже вещи потерпевших, которые они уже опознали.

"Судьи Святошинского районного суда, зная о том, что вещи уже опознаны и арестованы Шевченковским судом, выносят ухвалу вернуть все обратно бандитам. Включая транспорт, который был изъят и который использовался во время преступлений, а также... имущество потерпевших. Непонятно, какое вообще к этому имеет отношение Святошинский суд – учитывая, что все санкции проходили в Шевченковском, арест накладывали в Шевченковском и бандиты, соответственно, по подследственности находились в Шевченковском суде – все сопровождение было за этим судом", – рассказали в полиции.

Причем, по словам правоохранителей, суд удовлетворил ходатайства адвокатов подозреваемых, не вызывая ни прокурора, ни следователя для того чтобы рассмотреть дело. Просто вынес решения, которые вызывают теперь много вопросов.

Стоит напомнить, что ранее под Волновахой была задержана группа "черных лесорубов", которая напилила деревьев на миллион гривен ущерба, при том, что каждый из них за смену зарабатывал не больше 300-400 гривен.