Скачать
Вторник, 09.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
На Донбассе видят, что Россия их кинула: Георгий Тука о каналах Медведчука и угрозе развала Украины
На Донбассе видят, что Россия их кинула: Георгий Тука о каналах Медведчука и угрозе развала Украины
Бесконечно докупать голоса в Раде у Зеленского не хватит ресурсов, ему придется распустить парламент, - политолог
Бесконечно докупать голоса в Раде у Зеленского не хватит ресурсов, ему придется распустить парламент, - политолог
Коронавирус сильнее атакует Ивано-Франковскую область: в Минздраве показали свежие данные
Коронавирус сильнее атакует Ивано-Франковскую область: в Минздраве показали свежие данные
Появился свежий прогноз по развитию пандемии коронавируса в Украине в феврале
Появился свежий прогноз по развитию пандемии коронавируса в Украине в феврале

Привет из детства: в Украине появился музей игрушек, которые уже давно не выпускают (фотоэкскурсия)

Привет из детства: в Украине появился музей игрушек, которые уже давно не выпускают (фотоэкскурсия)
Обновлено 10:25 Сегодня Телеграф

В полдень вторника, 9 февраля, в Днепре торжественно откроется новый музей. Подобных ему в мире не так уж много. Но самое главное, что все они вызывают у посетителей целую гамму положительных чувств – от грусти и ностальгии до умиления, восторга и счастья. Вы уже догадались? Действительно, это "Музей Детства" – место, где взрослые могут вспомнить о своих потаенных мечтах, подарках и сюрпризах, а ребятня сделает для себя немало открытий. Здесь потрепанные кубики с алфавитом и металлические конструкторы, целая армия солдатиков и не меньшая "армия" кукол, мега-гараж разнообразной техники, мимишные мишки, котики, собачки, пупсы и сказочные герои, домики с игрушечной мебелью, посудка и "докторские" наборы, а еще коллекции предметов, которые завзято собирали девчонки и мальчишки несколько десятилетий назад.

Виртуальную экскурсию по новым залам "Телеграфу" устроил его создатель – директор Днепровского научно-технического музея "Машина времени" и филиала "Музей Детства" Михаил Прудников.

– Михаил Викторович, знаю, что ваш "Музей Детства" не создавался изначально как собрание игрушек, а вырос из другого музея.

– Действительно, мы шесть лет собирали автомобили, но так как у нас музей "Машина времени" – не холодный ангар с пустыми стенами, то они постоянно обрастали разными предметами прошедшей эпохи, потому и получилось новое направление, связанное с игрушками.

– Когда же вы заметили, что вычленилась эта экспозиция и решили, что пора ее оформить отдельно?

– Года два назад. Я бывал в Германии, Литве, Турции, Венгрии и видел, как там устроены их музеи игрушек. Мы же ориентировались на киевский Государственный музей игрушки, расположенный на Кловском спуске, и потому даже пригласили на свое открытие их директора посмотреть, все ли мы правильно оформили.

– А чем отличается ваш музей от столичного?

– Киевский базируется на изделиях, выпущенных на Киевском экспериментально-механическом заводе игрушки им. Н.Ф. Ватутина, и у них есть коллекция игрушек, собранная на этом предприятии. Мы ориентировались на местные игрушки, выпускавшиеся Днепропетровским комбинатом игрушек, заводом "Днепропластмасса" и еще рядом производителей. На одном из стендов мы рассказываем о том, что когда-то выпускалось в нашем городе.

Когда коллекция игрушек и прочих вещей, тесно связанных с детством, выросла из "коротких штанишек", возникла необходимость в новой жилплощади. И тогда у музея появилась собственная территория на проспекте Нигояна, 50, в красивейшем здании Днепра, построенном в конце XIX в. для работников завода Брянского акционерного общества.

– Это не все здание, – уточняет Михаил Прудников. – Мы купили бывшее помещение автошколы. Сейчас у нас с игрушкой связано около 1000 экспонатов. Первый зал оборудован под разнообразные настольные игры – от кубиков до первых логических игр, и игровые аттракционы. Также здесь представлены компьютеры, которые зародились в нашей стране в конце 80-х годов, с переходом на современные компьютеры, которыми сейчас играют дети, уходя в PlayStation.

Во втором зале, по словам директора-энтузиаста, представлены игрушки деревянные, пластмассовые, резиновые – как общие, так и, собственно, для девчонок и мальчишек. Здесь – хорошо знакомые зверушки, куклы и машинки.

– Мы показываем небольшой "школьный уголок" со школьными предметами, создаем стенд, отражающий увлечения детей прошлой эпохи. А это коллекции открыток, марок и фантиков от жевательных резинок. Есть блок "библиотека", где собраны уникальные книги, опять же, связанные с нашим днепропетровским художником, который оформлял детские книги. Часть экспозиции связана с кинематографом, слайд-фильмами, аудиопластинками с детскими сказками. Есть раздел "Сделай своими руками". В нем показываем творчество детей, которые раньше занимались во всевозможных секциях – кройки и шитья, моделирования и тому подобных. И дальше мы переходим в третий зал, который у нас является на сегодняшний день свободным. Это арт-пространство, где будут проводиться временные выставки и могут быть представлены собрания других коллекционеров.

– Насколько старые игрушки есть в музее?

– Мы не заморачиваемся над этим вопросом. Изначально мы хотели уйти в куклу-мотанку и в "кости динозавра", но потом решили показывать те игрушки, которые люди еще помнят. У нас срез игрушки показан, начиная с 60-х годов и заканчивая концом 80-х. Но будет и отдельный стенд, условно назовем его "Современные игрушки" – это игрушки 90-х годов, которыми играла нынешняя 25-летняя молодежь.

– Не боитесь, что кто-то может пренебрежительно сказать: "Ой, это "совок", какие уж там были игрушки"?

– Пускай так говорят. Значит, они просто не из этой страны, может, они засланы из США или из Китая, – смеется Михаил Прудников. – Мы рассказываем про нашу молодость, а молодость никто отрицать не может. Мы не рассказываем о том, что там было хорошо, мы показываем, как мы жили и чем играли.

– Полагаю, что и ваши личные игрушки в новом музее есть?

– Ну конечно, много! Любой музей, который даже сейчас делает современные выставки, базируется на экспонатах своих работников. А еще к нам с подарками приходят наши друзья, передают в экспозицию свои любимые и бережно хранимые игрушки, чтобы пробудить у наших гостей самые добрые воспоминания.

Официальное, но "камерное" открытие "Музея Детства" состоится 9 февраля, а для посетителей он впервые распахнет двери 11 февраля. Работать этот музей будет 4 дня в неделю, с четверга по воскресенье.

В ОАЭ открыли Музей будущего: и это не просто еще одно архитектурное чудо (Фото, Видео)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 172

Все по теме:

Днепр, Музеи, Коллекции, Музей игрушек.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский не может назначить нового премьера: раскрыты подробности
02 Притула ушел из руководства партии "Голос": источник раскрыл детали
03 Вертолетная площадка прямо в море и сосед Медведев: в Крыму нашли "дворец" Путина (видео)
04 Большинство самых молодых депутатов оказались родственниками чиновников: появились интересные данные
05 Путинские пропагандисты влипли в скандал из-за сюжета про "виллу Навального" в Германии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Метели гололед и сильнейший ветер: кому особо не повезет с погодой в Украине 9 февраля
Метели гололед и сильнейший ветер: кому особо не повезет с погодой в Украине 9 февраля
Рекордные морозы высасывают из Европы газ: подземные хранилища истощены более чем на половину
Рекордные морозы высасывают из Европы газ: подземные хранилища истощены более чем на половину
Киев второй день подряд стоит в пробках: куда лучше не ехать
Киев второй день подряд стоит в пробках: куда лучше не ехать
Какой праздник 9 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 9 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь