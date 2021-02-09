Привет из детства: в Украине появился музей игрушек, которые уже давно не выпускают (фотоэкскурсия)

В полдень вторника, 9 февраля, в Днепре торжественно откроется новый музей. Подобных ему в мире не так уж много. Но самое главное, что все они вызывают у посетителей целую гамму положительных чувств – от грусти и ностальгии до умиления, восторга и счастья. Вы уже догадались? Действительно, это "Музей Детства" – место, где взрослые могут вспомнить о своих потаенных мечтах, подарках и сюрпризах, а ребятня сделает для себя немало открытий. Здесь потрепанные кубики с алфавитом и металлические конструкторы, целая армия солдатиков и не меньшая "армия" кукол, мега-гараж разнообразной техники, мимишные мишки, котики, собачки, пупсы и сказочные герои, домики с игрушечной мебелью, посудка и "докторские" наборы, а еще коллекции предметов, которые завзято собирали девчонки и мальчишки несколько десятилетий назад.

Виртуальную экскурсию по новым залам "Телеграфу" устроил его создатель – директор Днепровского научно-технического музея "Машина времени" и филиала "Музей Детства" Михаил Прудников.

– Михаил Викторович, знаю, что ваш "Музей Детства" не создавался изначально как собрание игрушек, а вырос из другого музея.

– Действительно, мы шесть лет собирали автомобили, но так как у нас музей "Машина времени" – не холодный ангар с пустыми стенами, то они постоянно обрастали разными предметами прошедшей эпохи, потому и получилось новое направление, связанное с игрушками.

– Когда же вы заметили, что вычленилась эта экспозиция и решили, что пора ее оформить отдельно?

– Года два назад. Я бывал в Германии, Литве, Турции, Венгрии и видел, как там устроены их музеи игрушек. Мы же ориентировались на киевский Государственный музей игрушки, расположенный на Кловском спуске, и потому даже пригласили на свое открытие их директора посмотреть, все ли мы правильно оформили.

– А чем отличается ваш музей от столичного?

– Киевский базируется на изделиях, выпущенных на Киевском экспериментально-механическом заводе игрушки им. Н.Ф. Ватутина, и у них есть коллекция игрушек, собранная на этом предприятии. Мы ориентировались на местные игрушки, выпускавшиеся Днепропетровским комбинатом игрушек, заводом "Днепропластмасса" и еще рядом производителей. На одном из стендов мы рассказываем о том, что когда-то выпускалось в нашем городе.

Когда коллекция игрушек и прочих вещей, тесно связанных с детством, выросла из "коротких штанишек", возникла необходимость в новой жилплощади. И тогда у музея появилась собственная территория на проспекте Нигояна, 50, в красивейшем здании Днепра, построенном в конце XIX в. для работников завода Брянского акционерного общества.

– Это не все здание, – уточняет Михаил Прудников. – Мы купили бывшее помещение автошколы. Сейчас у нас с игрушкой связано около 1000 экспонатов. Первый зал оборудован под разнообразные настольные игры – от кубиков до первых логических игр, и игровые аттракционы. Также здесь представлены компьютеры, которые зародились в нашей стране в конце 80-х годов, с переходом на современные компьютеры, которыми сейчас играют дети, уходя в PlayStation.

Во втором зале, по словам директора-энтузиаста, представлены игрушки деревянные, пластмассовые, резиновые – как общие, так и, собственно, для девчонок и мальчишек. Здесь – хорошо знакомые зверушки, куклы и машинки.

– Мы показываем небольшой "школьный уголок" со школьными предметами, создаем стенд, отражающий увлечения детей прошлой эпохи. А это коллекции открыток, марок и фантиков от жевательных резинок. Есть блок "библиотека", где собраны уникальные книги, опять же, связанные с нашим днепропетровским художником, который оформлял детские книги. Часть экспозиции связана с кинематографом, слайд-фильмами, аудиопластинками с детскими сказками. Есть раздел "Сделай своими руками". В нем показываем творчество детей, которые раньше занимались во всевозможных секциях – кройки и шитья, моделирования и тому подобных. И дальше мы переходим в третий зал, который у нас является на сегодняшний день свободным. Это арт-пространство, где будут проводиться временные выставки и могут быть представлены собрания других коллекционеров.

– Насколько старые игрушки есть в музее?

– Мы не заморачиваемся над этим вопросом. Изначально мы хотели уйти в куклу-мотанку и в "кости динозавра", но потом решили показывать те игрушки, которые люди еще помнят. У нас срез игрушки показан, начиная с 60-х годов и заканчивая концом 80-х. Но будет и отдельный стенд, условно назовем его "Современные игрушки" – это игрушки 90-х годов, которыми играла нынешняя 25-летняя молодежь.

– Не боитесь, что кто-то может пренебрежительно сказать: "Ой, это "совок", какие уж там были игрушки"?

– Пускай так говорят. Значит, они просто не из этой страны, может, они засланы из США или из Китая, – смеется Михаил Прудников. – Мы рассказываем про нашу молодость, а молодость никто отрицать не может. Мы не рассказываем о том, что там было хорошо, мы показываем, как мы жили и чем играли.

– Полагаю, что и ваши личные игрушки в новом музее есть?

– Ну конечно, много! Любой музей, который даже сейчас делает современные выставки, базируется на экспонатах своих работников. А еще к нам с подарками приходят наши друзья, передают в экспозицию свои любимые и бережно хранимые игрушки, чтобы пробудить у наших гостей самые добрые воспоминания.

Официальное, но "камерное" открытие "Музея Детства" состоится 9 февраля, а для посетителей он впервые распахнет двери 11 февраля. Работать этот музей будет 4 дня в неделю, с четверга по воскресенье.