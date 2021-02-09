В Ровенской области женщина родила девочку и заморозила ее в холодильнике

В ночь на 9 февраля в Ровенской области произошло ЧП: 34-летняя жительница Дубровицкого района заморозила своего ребенка в морозилке.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции.

Согласно предоставленным данным, в полицию поступило сообщение из Дубровицкой районной больницы о том, что в приемное отделение за помощью обратилась 34-летняя жительница бывшего Дубровицкого района. Во время медицинского осмотра выяснилось, что пациентка в послеродовом состоянии.

Предварительно полицейские установили, что 8 февраля, около 2:30 у женщины начались роды. По ее словам, она находилась ориентировочно на 7 месяце беременности.

Роженица родила дома, сама перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце и в пакет, который затем положила в морозильную камеру. В то же время, по ее словам, ребенок родился мертвым. В дальнейшем у нее началось кровотечение и она обратилась в больницу.

Там она уверяла медиков, что самостоятельно прервала нежелательную беременность. Впрочем впоследствии призналась полицейским, что на самом деле родила, а также сообщила, где оставила ребенка.

Так, по месту жительства роженицы оперативники обнаружили тело новорожденной девочки. Его отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти ребенка.

При этом, женщина на учете в женской консультации не состояла. Со слов мужа, о беременности ему ничего не было известно.

Следователи начали досудебное расследование по статье за "умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет.

Стоит напомнить, что ранее в Новосибирской области 14-летняя школьница родила ребенка и спрятала его от взрослых в морозилке.