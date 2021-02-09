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Два месяца лечилась от пневмонии: умерла служившая на Донбассе молодая военная (фото)

Два месяца лечилась от пневмонии: умерла служившая на Донбассе молодая военная (фото)
Обновлено 13:26 Сегодня Телеграф

Украинская армия несет потери не только в ходе боевых действий. В понедельник вечером, 8 февраля, в госпитале Мариуполя от пневмонии скончалась 28-летняя военнослужащая Ярослава Коляденко.

Женщина была с Оратовской общины Винницкой области. Служила по контракту в 56 отдельной мотопехотной "Мариупольской" бригаде в городе Мариуполь.

Как рассказала  Vinbazar председатель Оратовской поселкового объединенной территориальной общины Галина Лошак, военная два месяца лечилась в госпиталях Полтавы и Харькова. Смерть наступила в результате пневмонии. Тесты на COVID-19 показали отрицательный результат. Похороны состоятся 10 февраля.

Дома у погибшей остались родители и 8-летний сын.

Напомним, 6 февраля, в районе населенного пункта Новомихайловка во время выдвижения на взводный опорный пункт трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве. После взрыва, погибли старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Третий военнослужащий был доставлен в больницу.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Госпиталь, ООС.
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