Убил беременную украинку: на Днепропетровщине иностранца приговорили к 35 годам заключения

Гражданина Хорватии приговорили к 35 годам за решеткой за убийство беременной гражданки Украины в Днепре.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

Так, в рамках международного сотрудничества Днепропетровской местной прокуратурой было передано компетентным органам Республики Хорватия материалы уголовного производства в отношении 36-летнего хорвата, обвиняемого в убийстве беременной женщины.

Согласно предоставленным данным, инцидент произошел в сентябре 2013 года в одном из хостелов в городе Днепр. Гражданин Хорватии находился в комнате вместе с 36-летней беременной украинской. Внезапно между ними возникла ссора, в результате которой мужчина нанес потерпевшей множественные удары по голове. От полученных травм женщина скончалась, а злоумышленник с места преступления скрылся.

Приговором Окружного суда мужчина признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.1,2 и 4 ст.111 Уголовного кодекса Республики Хорватия (убийство с отягчающими обстоятельствами). Также ему назначено наказание в виде 35 лет лишения свободы.

Стоит напомнить, что в ночь на 9 февраля в Ровенской области произошло ЧП: 34-летняя жительница Дубровицкого района заморозила своего ребенка в морозилке.