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В Одессе пьяный водитель влетел сразу в две машины: подробности (фото)

В Одессе пьяный водитель влетел сразу в две машины: подробности (фото)
Обновлено 10:47 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Утром 10 февраля, около 6 утра возле площади Независимости в Одессе произошло ДТП: пьяный водитель на евробляхе въехал в две машины.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Новости Одесса.

Согласно предоставленным данным, водителя долго не могли вытащить из транспортного средства, поскольку тот заснул и закрыл двери, а когда его наконец вытащили он начал орать "Помогите", "Спасите".

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В сети также поделились фото с места событий:

Стоит напомнить, что ранее, в Броварах пьяный подросток на "Хонде" на высокой скорости влетел в "Шевроле", который совершал разворот. Из-за удара "Шевроле" отбросило на 60 метров, а его водитель скончался от полученных травм.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Одесса, ДТП.
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