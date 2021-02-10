В Киеве ветераны-силовики требуют у Зеленского повышения пенсий (фото)

В Киеве в правительственном квартале опять идут протесты. Свои требования вышли выдвинуть ветераны силовых структур.

Акция протеста началась в среду, 10 февраля, в первой половине дня.

"Молодые получают намного больше": под Офис президента и Центральный дом офицеров вышли с протестом ветераны-силовики, возмущенные низкими пенсиями. Как сообщает наш журналист, люди жалуются на дискриминацию: выходящие сейчас на пенсию сотрудники органов получают в два-три раза больше их", - сообщает telegram-канал "PavlovskyNews".

По его информации, Верховный суд стал на сторону пенсионеров, постановив начислять им больше денег. Однако, по словам участников акции, по факту ситуация не изменилась – денег им в должной мере не выплачивают, ссылаясь на их дефицит.

Поэтому ветераны-силовики и требуют от властей разобраться и решить проблему

Напомним, в пятницу, 5 февраля, люди перекрыли сразу две трассы международного значения “Киев-Чоп” и “Киев-Харьков“, протестуя против повышения тарифов.